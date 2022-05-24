Англии предстоит провести четыре поединка в рамках Лиги наций против Венгрии (4 и 14 июня), Германии (7 июня) и Италии (11 июня). В расширенный список попали 27 исполнителей.

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Прежде всего, стоит отметить Джаррода Боуэна, который закрыл дорогу Андрею Ярмоленко в стартовый состав Вест Хэма. 25-летний англичанин не играл за свою сборную даже на юношеском уровне. 24 результативных действия в прошлом сезоне не оставили Саутгейту выбора – Боуэн получил дебютный вызов.

Также в составе еще один новичок – Джеймс Джастин из Лестера. Следовательно, снова в заявке сборной Англии засилье правых защитников – пятеро. Вернулся в сборную лидер Милана и один из лучших центрбеков Серии А Фикайо Томори.

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