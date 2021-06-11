Генеральный директор Бундестим Оливер Бирхофф подтвердил, что каждый футболист получит 400 тысяч евро в случае победы на турнире.

Франция – Германия: Горецка пропустит центральный матч первого тура Евро

Полная заявка состоит из 26 игроков, то есть общая сумма превысит 10 млн евро. Эта "неприличная" цифра возмутила немецкий народ, информирует AS. Страна понесла убытки во времена пандемии, поэтому такие расходы на футбол выглядят неоправданными. Три года назад за победу на чемпионате мира обещали по 350 тысяч на игрока. Итог – позорный вылет на групповой стадии.

Напомним, на Евро-2020 Германия попала в одну группу с Францией, Португалией и Венгрией.

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