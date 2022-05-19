В список наставника вошли 23 игрока. Они примут участие в трех поединках – против Сербии, Армении и Украины 2, 6 и 9 июня соответственно.

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В заявке выделяются несколько звезд: Эдуардо Камавинга (Реал), Пьер Калюлю (Милан), Уэсли Фофана (Лестер), Кефрен Тюрам-Ульен (Ницца), Бенуа Бадиашиль (Монако), Максенс Какере (Лион), Иллан Мелье (Листер) и другие.

Напомним, французы лидируют в группе, а Украина идет второй. Для прямого выхода на Евро-2023 нужно занять первое место или стать лучшей второй командой. Также будет возможность выйти на ЧЕ, выиграв плей-офф, где будут состязаться остальные восемь обладателей вторых мест.