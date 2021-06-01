Тренерский штаб "Трех львов" во главе с Гаретом Саутгейтом определился со списком футболистов, которые отправятся на грядущий чемпионат Европы.

В итоговую заявку главной команды Англии на Евро-2020 попали 26 игроков, сообщает официальный Twitter сборной.

Гринвуд не поможет сборной Англии на Евро-2020

Саутгейт предварительно исключил из заявки форварда Мейсона Гринвуда, ведь тот полностью не залечил травму. Также не попали в список кипер Ремсдейл, защитники Годфри и Уайт, хавбеки Лингард и Уорд-Праус, а также нападающий Уоткинс. А вот Александер-Арнольд, несмотря на сообщения СМИ, остался в заявке.

Вратари: Дин Хендерсон, Джонстон, Пикфорд;

Защитники: Александер-Арнольд, Чилвелл, Коуди, Джеймс, Магуайр, Мингз, Шоу, Стоунз, Триппьер, Уокер;

Полузащитники: Беллингем, Джордан Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс;

Нападающие: Калверт-Льюин, Кейн, Рашфорд, Санчо, Стерлинг, Фоден, Грилиш, Сака.

К слову, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Англии будет играть в квартете D, где встретится с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

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