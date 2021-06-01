Наставник команды "трех львов" Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на форварда МЮ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд пропустит Евро-2020, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

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19-летний игрок попал в расширенный список сборной Англии, но незалеченная травма заставила Мейсона отказаться от турнира и сконцентрироваться на своем восстановлении.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 англичане встретятся со сборными Чехии, Шотландии и Хорватии.

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