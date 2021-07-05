"Нам еще предстоит пройти долгий путь. Мы пока не удовлетворены. Вечер победы над Украиной приятный для всех. Должен сказать, я думал о полуфинале еще до финального свистка.

Украина – Англия: четвертьфинал Евро-2020 вошел в топ-10 самых популярных телетрансляций века

Мы никогда не были в финале Евро. Еще одна возможность войти в историю. Знаю, что будет происходить в Англии, это замечательно. Приятно отправить всех людей домой счастливыми – с пивом руке или в воздухе, они должны наслаждаться этим", – цитирует Саутгейта The Guardian.

К слову, свой полуфинальный поединок на Евро-2020 сборная Англии проведет 7 июля. Матч против национальной команды Дании состоится в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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