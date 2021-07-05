"Нам ще належить пройти довгий шлях. Ми поки не задоволені. Вечір перемоги над Україною приємний для всіх. Повинен сказати, я думав про півфінал ще до фінального свистка.

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Ми ніколи не були в фіналі Євро. Ще одна можливість увійти в історію. Знаю, що буде відбуватися в Англії, це чудово. Приємно відправити всіх людей додому щасливими – з пивом руці або в повітрі, вони повинні насолоджуватися цим", – цитує Саутгейта The Guardian.

До слова, свій півфінальний поєдинок на Євро-2020 збірна Англії проведе 7 липня. Матч проти національної команди Данії відбудеться у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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