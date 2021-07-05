Матч "сине-желтых" против сборной Англии за выход в 1/2 финала континентального первенства вызвал небывалый интерес у болельщиков.

Трансляция поединка 1/4 финала чемпионата Европы между Украиной и Англией установила исторический рекорд, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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В Британии матч на телеканале BBC посмотрело 20,9 миллиона человек, что стало самым массовым пересмотром за 2021 год. По подсчетам медийщиков, трансляция игры уже вошла в топ-10 самых популярных телетрансляций века.

Пиковая доля всех телезрителей страны составила 81,8% и сделала игру самым популярным телевизионным мероприятием года. Также телекомпания дает цифры в 5,2 интернет-зрителей на платформах BBC. Общая аудитория – 26,1 миллиона зрителей.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире.

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