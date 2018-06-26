Саудовская Аравия – Египет – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Египта в матче 3-го тура ЧМ-2018 уступила Саудовской Аравии. Смотрите видео голов и обзор матча Саудовская Аравия – Египет.

На 22-й минуте матча Саудовская Аравия – Египет Мохамед Салах открыл счет. Египтянин принял длинную передачу от партнера и легко перебросил голкипера.

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Впрочем, Саудовская Аравия не хотела мириться с проигрышем. На 45+2 минуте Аль-Фараж реализовал пенальти и сравнял счет. Кстати, перед этим Саудовская Аравия не воспользовалась шансом забить с 11-метровой отметки – выручил голкипер.

Во втором тайме номинальные хозяева продолжили осаду ворот Египта, но забить победный мяч смогли лишь в конце игры. В компенсированное арбитром время Аль-Давсари мощным ударом с близкого расстояния установил окончательный счет в матче.

Видеообзор матча: