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Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу

25 червня 19:13 2764 Читать на русском
Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Єгипту у матчі 3-го туру ЧС-2018 поступилася Саудівській Аравії. Дивіться відео голів та огляд матчу Саудівська Аравія – Єгипет.

На 22-й хвилині матчу Саудівська Аравія – Єгипет Мохамед Салах відкрив рахунок. Єгиптянин прийняв довгу передачу від партнера та легко перекинув голкіпера.

ЧС-2018: Саудівська Аравія на останніх хвилинах здолала Єгипет

Втім, Саудівська Аравія не хотіла миритися з поразкою.На 45+2 хвилині Аль-Фараж реалізував пенальті і зрівняв рахунок. До речі, перед цим Саудівська Аравія не скористалася шансом забити з 11-метрової позначки – виручив голкіпер.

У другому таймі номінальні господарі продовжили облогу воріт Єгипту, але забити переможний м'яч змогли лише наприкінці гри. У компенсований арбітром час Аль-Давсарі потужним ударом з близької відстані встановив кінцевий рахунок у матчі.

Відеоогляд матчу:

ЧС-2018 3 тур

Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Відеоновини Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія - Єгипет
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