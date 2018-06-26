Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Єгипту у матчі 3-го туру ЧС-2018 поступилася Саудівській Аравії. Дивіться відео голів та огляд матчу Саудівська Аравія – Єгипет.

На 22-й хвилині матчу Саудівська Аравія – Єгипет Мохамед Салах відкрив рахунок. Єгиптянин прийняв довгу передачу від партнера та легко перекинув голкіпера.

ЧС-2018: Саудівська Аравія на останніх хвилинах здолала Єгипет

Втім, Саудівська Аравія не хотіла миритися з поразкою.На 45+2 хвилині Аль-Фараж реалізував пенальті і зрівняв рахунок. До речі, перед цим Саудівська Аравія не скористалася шансом забити з 11-метрової позначки – виручив голкіпер.