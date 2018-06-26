ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

Саудовская Аравия и Египет встретились в заключительном туре группового этапа Чемпионата Мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Саудовская Аравия - Египет начался в 17:00 по киевскому времени. В первые 20 минут существенного преимущества ни у кого из соперников не было, однако ошибка аравийцев в защите позволила Салах принять длинную передачу и вторым касанием элегантно перебросить вратаря. А уже через 3 минуты египтянин мог оформить дубль, однако перебросив вратаря Салах не попал в ворота.

Саудовская Аравия - Египет - видео голов

Саудовская Аравия больше контролировала мяч, однако до ударов по воротам дело не доходило. На 41 минуте аравийцы получили возможность сравнять счет, Фатхи рукой прервал прострел в штрафной. Однако Аль-Муваллад не смог ударом с отметки пробить сегодняшнего рекордсмена Эль-Хадари, который перевел мяч в перекладину. А вот вторая попытка 11 метрового удара оказалась результативной. На этот раз Габр придержал за руку соперника и Аль-Фараж уверенно реализовал пенальти.



Второй тайм активнее начала Саудовская Аравия, захватив мяч под свой контроль. Неплохие комбинации приводили к полумоментов у ворот египтян. "Фараоны" же играли от защиты, изредка строя собственные атаки, в основном через Салаха. На удар Трезеге головой аравийцы ответили неточным ударом Бахбира из пределов штрафной. Под конец матча Египет активизировался, однако именно Саудовская Аравия вырвала победу. После затяжной атаки Отайф в центре штрафной сумел сбросить под удар Аль-Давсари, который мощным ударом метров с 7 принес победу аравийцам.

Чемпионат Мира 2018, група А, 3 тур

Саудовская Аравия – Египет – 2:1

Голы: Аль-Фараж, 45+6, Аль-Давсари, 90+5 – Салах, 22

Нереализованный пенальти: Аль-Муваллад, 41