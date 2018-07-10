"Она заставит его забыть о финале Лиги чемпионов", – Кариус нашел роскошную девушку, от которой можно сойти с ума

"Санта-Барбара" с голкипером Ливерпуля Лорисом Кариусом в главной роли и его девушками продолжается.

Ранее стало известно, что бывшая девушка Лориса Кариуса Ианте Роуз нашла себе нового парня – хавбека Марселя Грегори Сертиком.

Оказывается, что немецкий голкипер не долго горевал по этому поводу – Лорис был замечен в компании сексапильной блондинки Даниэллы Грейс, которую ранее связывали с Криштиану Роналду.

С такой красавицей Лорису будет значительно легче забыть о фейлах в киевском финале Лиги чемпионов и настроиться на новый сезон в Ливерпуле, а похоже на то, что Юрген Клопп рассчитывает на него.

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Nothing compares #tahoe Публикация от Daniella Grace (@daniellagrace) 20 Июн 2018 в 6:54 PDT

The countdown begins..️ Публикация от Daniella Grace (@daniellagrace) 13 Май 2018 в 11:05 PDT