Экс-защитник Мариуполя Даниил Сагуткин продолжит карьеру в Акроне, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Сагуткин официально покинул Мариуполь

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

"Данила Поперечный? Нет! Данила Козловский? Нет! Данила из "Даешь молодежь"? Тоже нет! А кто? Данила Сагуткин", – таким оригинальным роликом презентовали украинца росияне на своих страницах в клубных соцсетях.

Напомним, Сагуткин – воспитанник крымского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в Шахтере в 2014 году. Игрок выступал за дублирующие составы "горняков" или играл в аренде. В частности, в сезоне 2018/19 он выступал за киевский Арсенал. В начале июля 2019 года защитник перешов в Енисей, откуда досрочно вернулся в Украину и полтора года играл за Мариуполь (сначала на правах аренды из Шахтера, а затем заключив полноценный контракт).

К слову, Акрон выступает во втором дивизионе чемпионата России – в прошлом сезоне он занял в турнирной таблице 17-ю строчку.

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