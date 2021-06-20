Украинский защитник Даниил Сагуткин покинул Мариуполь, сообщает официальный сайт азовцев.

Кривбасс продолжает трансферную революцию – криворожане объявили о подписании очередного звездного новичка

Причины такого решения не сообщаются – его контракт с командой Остапа Маркевича действовал до 30 июня 2023 года.

Напомним, Сагуткин начал профессиональную карьеру в Шахтере в 2014 году, однако за главную команду не провел ни одного матча. В основном выступал за Шахтер-3 и в аренде (киевский Арсенал, российский Енисей и Мариуполь).

В январе 2020-го заключил с азовцами полноценное соглашение. В прошлом сезоне сыграл в УПЛ 9 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21