"Наша субботняя победа над Шахтером была для болельщиков, для руководства клуба и всей команды. Обыграть принципиального соперника было очень важно, это принесло вдвое больше позитивных эмоций.

Агробизнес – Динамо: соперник киевлян потерял пять основных игроков на битву за финал Кубка Украины

Сейчас немного выдохнули, поскольку матч с Шахтером был эмоционально и физически энергозатратным. Но у нас остались незавершенными два дела, нужно их довести до конца, а потом уже отдыхать.

Думаю, недооценки соперника в матче с Агробизнесом не будет. Все профессионалы, да и с Луческу невозможно расслабиться – он и сегодня нам говорил, что даже мысли не должно быть об этом.

Мирча человек с огромным опытом, он многое прошел в футболе, поставил нам игру. Из тех тренеров, с которыми я работал, он один из самых сильных. В первую очередь, он привил нам уверенность в себе, в своих силах. У нас молодая команда, с тем же Шахтером играло всего два иностранца, а остальные – свои воспитанники. И мы поверили в то, что многое можем", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, уже завтра, 21 апреля, Динамо поборется с Агробизнесом за выход в финал Кубка Украины. Начало встречи в 16:00. К слову, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти выбили Колос, а а подопечные Александра Чижевского сенсационно победили Шахтер в экстра-тайме.

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