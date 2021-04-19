"К сожалению, кроме Сергея Петрова, Агробизнесу не смогут помочь дисквалифицированные Олег Мозиль, Артур Думанюк, Руслан Черненко и Роман Дидык. Это очень серьезные потери и, скорее всего, в заявке на матч мы вынуждены будем ограничиться только 16-ю футболистами.

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Поскольку Волочиск расположен от Тернополя на расстоянии каких-то 50 километров, то нет необходимости для лучшей подготовки приезжать к месту поединка заранее. Поэтому и не планировали проведение в Тернополе предматчевой тренировки.

Конечно, все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает. Ведь и на предыдущих этапах кубкового турнира шансы наших соперников – Ворсклы и особенно Шахтера – также расценивались выше. Мы на это стараемся не обращать внимания и просто пишем историю. Ранее Агробизнес так близко к Кубку не подбирался", – цитирует Чижевского Meta-ratings.

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