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Русин: Меня сравнивали с Серхио Агуэро

19:13 116 Читати українською
Русин: Меня сравнивали с Серхио Агуэро

Нападающий Динамо Назарий Русин, который стал автором победного гола во вчерашнем матче 2-го тура УПЛ с Львовом, поделился впечатлениями от поединка.

"Волнение перед выходом на поле на 90-ой минуте не было. После забитого гола внутри были невероятные эмоции, но я их не показывал, потому что Львов – это клуб, который меня воспитал. Поблагодарил Андриевского за хорошую передачу, а Хацкевич поблагодарил меня.

Львов – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

О том, что по манере игры напоминаю Герда Мюллера не говорили, но сравнивали с Серхио Агуэро", – цитирует Русина Динамомания.

Напомним, что гол Русина в ворота ФК Львов стал для Динамо 100-м во всех турнирах с тех пор, как Александр Хацкевич стал главным тренером киевлян.

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Львов - Динамо Киев
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