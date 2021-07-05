Легендарный форвард сборной Англии Уэйн Руни признался, что его предсказания относительно победителя Евро-2020 не оправдались.

"Как и многие люди, я считал сборную Франции главным фаворитом. Как команда они сильно разочаровали.

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Особенно обидно за Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока Франция не вылетела. Он отдавал невероятные пасы Кариму Бензема и Килиану Мбаппе.

Полю помогло то, что он играет в полузащите с Канте, но, думаю, основная причина удачных выступлений Погба заключается в его грамотном расположении. Он играл глубже, чем мы привыкли видеть в Манчестер Юнайтед", – цитирует Руни Goal.

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