Во время матча 1/8 финала с участием Швейцарии и Франции была напряженная ситуация на трибунах. Родители звезд "Ле Блё" устроили разбор полетов.

Вероника Рабьо, мать хавбека сборной Франции Адриена, на трибунах имела перепалку с родственниками Килиана Мбаппе и Поля Погба, информирует Marca со ссылкой на RMC Sport.

Французская федерация определилась с судьбой Дешама после ужасного выступления на Евро-2020, – ESPN

Сначала досталось семье представителя Манчестер Юнайтед. Вероника заявила, что Поль ошибся в моменте, когда Швейцария забивала третий мяч на последних минутах. После мать Адриена конфликтовала с отцом Мбаппе, обвиняя его сына в высокомерии.

В конце концов, Франция осталась за бортом Евро-2020, уступив Швейцарии аж в серии пенальти. Решающий 11-метровый не реализовал Килиан Мбаппе.

Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020