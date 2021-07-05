Легендарний форвард збірної Англії Вейн Руні зізнався, що його передбачення щодо фаворита Євро-2020 не виправдалися.

"Як і багато людей, я вважав збірну Франції головним фаворитом. Як команда вони сильно розчарували.

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Особливо прикро за Поля Погба. Він був найкращим гравцем турніру, поки Франція не вилетіла. Він віддавав неймовірні паси Каріму Бензема і Кіліану Мбаппе.

Полю допомогло те, що він грає в півзахисті з Канте, але, думаю, основна причина вдалих виступів Погба полягає в його грамотному розташуванні. Він грав глибше, ніж ми звикли бачити в Манчестер Юнайтед", – цитує Руні Goal.

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