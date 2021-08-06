Встреча завершилась нулевой ничьей, но дала мощный информационный повод благодаря форме российского клуба.

Конкурент Яремчука унизил нескольких игроков Спартака – Бенфика не удержалась от сравнений с Месси

Еще в течение первого тайма некоторые игроки Рубина "теряли" буквы на задних частях футболок. Ближе к перерыву амуниция развалилась окончательно, и персоналу казанцев пришлось компенсировать пробелы маркером. Арбитр Жоау Пинейру креатив не оценил – россиян не пускали на поле, пока их форма не приобретет нормальный вид.

В конце концов, решить проблему удалось. Некоторым игрокам таки нашли запасные комплекты, а другим нанесли номера черной липкой лентой.

Лига конференций: форвард Шахтера забил решающий гол, неудачи украинцев, сенсации и погромы – все результаты