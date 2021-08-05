В четверг, 5 августа, состоялись первые поединки 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2021/22. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2021/22, 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Локомотив Пловдив – Копенгаген – 1:1

Голы: Илиев, 60 (пен) – Бьель, 74

Нереализованный пенальти: Вильчек, 76

Удаление: Ангелов: 90+4 (Локомотив)

ЦСКА София – Осиек – 4:2

Голы: Мазику, 30, Кери, 39, Кайседу, 42, Йомов, 74 – Шкорич, 41, Антов, 90+3 (авт)

Динамо Батуми – Сивасспор – 1:2

Голы: Мамучашвили, 64 – Чифтчи, 75, Кайоде, 90+5

Лачи – Андерлехт – 0:3

Голы: Делькруа, 27, Худт, 42, Рефаэлов, 61

Рига – Хибернианс – 0:1

Гол: Агиус, 69

Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив – начало в 21:15

Люцерн – Фейеноорд – начало в 21:30

Гент – РФС – начало в 21:30

Болгарский Локомотив принимал Копенгаген. В запасе хозяев остался украинец Алексей Быков. Давид Хочолава вышел в старте за Копенгаген. Болгарская команда открыла счет в середине второго тайма – Илиев реализовал 11-метровый. Правда, датчане отыгрались на 74-й минуте, а тут же могли и выйти вперед, но свой пенальти не забили. На последних секундах боевого поединка Локомотив еще и остался в меньшинстве. 1:1 – вопрос относительно победителя дуэли открыт.

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ЦСКА и Осиек устроили сверхрезультативную перестрелку. Хозяева вышли победителями – 4:2. Евгений Чеберко наблюдал за поражением хорватов со скамейки запасных. Андерлехт на выезде разгромил албанский Лачи. Богдан Михайличенко вышел во втором тайме при счете 3:0 в пользу бельгийцев. До конца игры счет не изменился.

Сивасспор в Батуми одолел местное Динамо, за которое сыграл украинский защитник Александр Азацкий. Хозяева забили первыми, однако турки ответили двумя мячами. Победный гол на 90+5-й минуте забил форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, который играет в Сивасспоре на правах аренды.

Рига с Юрием Вакулко дома неожиданно проиграла Хиберниансу из Мальты, пропустив единственный гол во втором тайме. Украинский хавбек отыграл весь матч.

Среди других результатов отметим крупную победу Русенгборга над Домжале (6:1) и Маккаби из Хайфы над ХБ Торсхавн (7:2). Обидчик Ворсклы – КуПС – разошелся миром с Астаной (1:1).

Все результаты матчей Лиги конференций 5 августа можно посмотреть здесь.