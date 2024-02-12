"Джуд Беллингем не будет играть? Я не поверю в это, пока не увижу, что его нет на стадионе (лидер Реала травмировался и не попал в заявку – прим. "Футбол 24"). Я его хорошо знаю, ведь работал с ним в Боруссии Дортмунд. Джуд сделает все возможное, чтобы сыграть в матче Лиги чемпионов. Он может обратиться к другим врачам. Думаю, что он пришел в правильную команду. Его игра удивила нас.

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У Беллингема великолепный менталитет, он отлично двигается. Это важный игрок для Реала. У них есть определенные детали, которые без Джуда претерпят изменения.

Реал – это не только Беллингем. Это и Винисиус, которого трудно остановить. Если играет Хоселу, то много забивает головой. У них есть много футболистов, которые могут забить. Мы говорим о Реале, который является одной из лучших команд Европы. Я видел их матч против Атлетико, но РБ Лейпциг попытается навязать свою игру. Очень важно – хорошо защищаться.

Я разговаривал с Дани Ольмо. Он очень хочет сыграть против клуба из своей страны. Он готов помочь команде. Для меня главное – чтобы он был здоров, ведь это очень важный игрок для Лейпцига.

Конечно, я не вижу РБ Лейпциг среди фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Это было бы слишком дерзко", – цитирует Марко Розе Marca.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал начнется 13 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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