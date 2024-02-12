Делегация Реала не без приключений добралась до Лейпцига, где 13 февраля мадридцы сыграют первый поединок 1/8 финала ЛЧ.

Проблемы у мадридской команды начались еще до вылета. Из-за 48-часовой забастовки в аэропорту Лейпцига Реал вынужден был лететь в Эрфурт, который расположен примерно в 150 километрах от места назначения.

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Остальной путь мадридцы преодолели автобусом, но без приключений и тут не обошлось. На немецкой автомагистрали А4 в автобус Реал врезался автомобиль Toyota Avensis. Во время перестроения водитель легковушки не заметил автобус и стал виновником ДТП, сообщает Bild.

Toyota получила повреждения на сумму, которая составляет около трех тысяч евро. Сумма ущерба, нанесенного автобусу, пока неизвестна, но транспортное средство получило повреждения с левой стороны. После короткой остановки делегация Реала продолжила свой путь в Лейпциг. Никто в обоих транспортных средствах не пострадал.

Напомним, в заявку Реала на матч попал и украинец Андрей Лунин, который сыграл в 4-х последних поединках, получив доверие Карло Анчелотти.

Поединок РБ Лейпциг – Реал стартует 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Мадриде запланирован на 6 марта.

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