"Джуд Беллінгем не гратиме? Я не повірю в це, поки не побачу, що його немає на стадіоні (лідер Реала травмувався і не потрапив до заявки – прим. "Футбол 24"). Я його добре знаю, адже працював з ним у Борусії Дортмунд. Джуд зробить все можливе, щоб зіграти в матчі Ліги чемпіонів. Він може звернутися до інших лікарів. Думаю, що він прийшов у правильну команду. Його гра здивувала нас.

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У Беллінгема чудовий менталітет, він відмінно рухається. Це важливий гравець для Реала. У них є певні деталі, які без Джуда зазнають змін.

Реал – це не лише Беллінгем. Це і Вінісіус, якого важко зупинити. Якщо грає Хоселу, то багато забиває головою. У них є багато футболістів, які можуть забити. Ми говоримо про Реал, який є однією з найкращих команд Європи. Я бачив їхній матч проти Атлетіко, але РБ Лейпциг спробує нав'язати свою гру. Дуже важливо – добре захищатися.

Я розмовляв з Дані Ольмо. Він дуже хоче зіграти проти клубу зі своєї країни. Він готовий допомогти команді. Для мене головне – щоб він був здоровим, адже це дуже важливий гравець для Лейпцига.

Звісно, я не бачу РБ Лейпциг серед фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Це було б занадто зухвало", – цитує Марко Розе Marca.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – Реал розпочнеться 13 лютого о 22:00 за київським часом.

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