"Ті, хто не зіграють і наразі не допоможуть – це Олег Білик, Владислав Бабогло (обидва – Олександрія), Богдан В'юнник (Шахтар) та Олег Очеретько (Маріуполь, оренда з Шахтаря).

Сирота оцінив шанси збірної України U-21 потрапити на Євро-2021

Ці хлопці нам не допоможуть. У трьох виявили COVID-19, вони вже на самоізоляції. А Очеретько жив разом із В'юнником, тому за правилами він також повинен піти на самоізоляцію. Важко сказати, де вони підхопили коронавірус. Скоріш за все, це почалося з клубів", – розповів Руслан Ротань у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, що вже сьогодні, 9 жовтня, збірна України U-21 зустрінеться з румунськими однолітками в рамках відбору до молодіжного Євро-2021. Матч відбудеться на Оболонь-Арені, початок о 18:30.

Україна U-21 – Румунія U-21: анонс матчу відбору до Євро-2021