"Нужно понимать, в какой ситуации наша страна. Идет война, поэтому попадание на Евро будет для Украины, для имиджа. Победа нужна на всех фронтах. Как победы наших бойцов, так и спортсменов, в том числе футболистов.

Украина U-21 получила соперника в плей-офф отбора к Евро-2023 – результаты жеребьевки

Думаю, будем разговаривать с руководством, чтобы мы домашние матчи сыграли в Польше. Подготовку также следует провести там. Есть много наших переселенцев, которые однозначно нас поддержат.

В первую очередь, нужно начать чемпионат, это очень важно. Ребятам тяжело, когда нет игрового тонуса. Должны играть на понимании и волевых качествах. Следить будем за новыми талантами, но думаю, что костяк у нас есть. Это ребята, прошедшие весь отбор.

Словакия – крепкая команда. Мы противостояли им на турнире в Анталии, проиграли 2:3, побеждая 2:0. Это результативная команда, сразу бросается в глаза. У них в группе были испанцы, они дважды проиграли с таким же счетом. Словаки забили 18 мячей в цикле отбора, но также пропускают. Соперник достойный, мы его уважаем и будем готовиться", – сказал Ротань в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, матчи плей-офф отбора Евро-2023 состоятся 19 и 27 сентября. "Сине-желтые" первую игру проведут на выезде.

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