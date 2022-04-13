Компания выразила солидарность с украинским народом, страдающим от наглого вторжения российских войск и ужасающих преступлений против человечества. В последнем обновлении больше нет сборной России, а также тамошних клубов – Спартака (включая его стадион), ЦСКА и Локомотива.

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У пользователей, ранее выбравших любимым клубом одного из представителя России, он автоматически сменится на французский ПСЖ. Об этом идет речь на официальном форуме EA Sports FIFA 22.

В то же время производитель видеоигр призвал как можно скорее прекратить вооруженное вторжение в Украину и восстановить мир.

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