Компанія висловила солідарність з українським народом, який страждає від нахабного вторгнення російських військ і жахливих злочинів проти людства. У останньому оновленні більше немає збірної Росії, а також тамтешніх клубів – Спартака (включно з його стадіоном), ЦСКА і Локомотива.

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У користувачів, які раніше обрали улюбленим клубом одного з представника Росії, він автоматично зміниться на французький ПСЖ. Про це йдеться на офіційному форумі EA Sports FIFA 22.

Водночас виробник відеоігор закликав якнайшвидше припинити збройне вторгнення в Україну і відновити мир.

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