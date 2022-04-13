Російську збірну та клуби офіційно видалили з FIFA 22
EA Sports випустила оновлення популярного футбольного симулятора FIFA 22, яке спричинить чергову істерику в таборі путіноїдів.
Компанія висловила солідарність з українським народом, який страждає від нахабного вторгнення російських військ і жахливих злочинів проти людства. У останньому оновленні більше немає збірної Росії, а також тамтешніх клубів – Спартака (включно з його стадіоном), ЦСКА і Локомотива.
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У користувачів, які раніше обрали улюбленим клубом одного з представника Росії, він автоматично зміниться на французький ПСЖ. Про це йдеться на офіційному форумі EA Sports FIFA 22.
Водночас виробник відеоігор закликав якнайшвидше припинити збройне вторгнення в Україну і відновити мир.
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