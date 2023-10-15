На изолированной россии продолжают играть в футбол, но там не устают доказывать, что им не место в цивилизованном мире.

В этот раз трэш-контент поставляет женская команда ЦСКА. Москвички выиграли какой-то тамошний трофей и настолько поддались эмоциям, что совсем не контролировали свои действия.

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Во время празднования в раздевалке девушки танцевали, пили алкоголь, а в какой-то момент решили вместо шампанского засунуть в рот нигерике Франциске Ордеге ветку бананов.

Конечно, россиянки думали, что у них получилась остроумная шутка, поскольку сама африканка была совсем не против такого поступка. Однако уже тот факт, что для выполнения замысла была выбрана одноклубница с темным цветом кожи, о многом говорит.

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