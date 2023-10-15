На ізольованій росії продовжують грати у футбол, але там не втомлюються доводити, що їм не місце в цивілізованому світі.

Цього разу треш-контент постачає жіноча команда ЦСКА. Москвички виграли якийсь тамтешній трофей і настільки піддалися емоціям, що зовсім не контролювали свої дії.

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Під час святкування у роздягальні дівчата танцювали, пили алкоголь, а в якийсь момент вирішили замість шампанського засунути в рот нігерійці Францисці Ордезі гілку бананів.

Звісно, росіянки думали, що у них вийшов дотепний жарт, оскільки сама африканка була зовсім не проти такого вчинку. Однак уже той факт, що для виконання задуму було обрано одноклубницю з темним кольором шкіри, багато про що говорить.

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