Россия в рамках 3-го тура Евро-2020 принимает сборную Дании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура Евро-2020 Россия – Дания начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе "OLL.tv", текстовую онлайн-трансляцию проводит" Футбол 24 ".

Россия – Дания: анонс матча Евро-2020

У сборной Дании ноль очков в турнирной таблице, однако команда ещё может выйти в плей-офф со второго места. Для этого необходимо переиграть Россию, у которой три зачётных балла при одинаковой разнице голов. Финляндия же в параллельном матче должна проиграть Бельгии.

У подопечных Стаса Черчесова расклад тоже прост – ничья гарантированно выводит россиян в 1/8 финала в условиях ничьи или поражения финнов.

Стартовые составы

Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – Миранчук, Головин – Дзюба

Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семёнов, Черышев, Барышев, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгєньев, Мухин

Дания: Шмейхель – Кьяер, Кристенсен, Вестергор – Меле, Дилэйни, Хёйбьерг, Васс – Брэйтвейт, Поульсен, Дамсгор

Запасные: Лоссль, Рэннов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нёргор, Стрюгер-Ларсен, Олдер Винд, Корнелиус, Йенсен

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