Дания стала главной аномалией Евро-2020. Подопечным Каспера Юлманда пророчили выход в поздние стадии плей-офф, ведь под его руководством собралось едва ли не самое сильное датское футбольное поколение. За год до чемпионата Европы "красная гвардия" разрывала всех оппонентов, кроме бельгийцев, а уже на турнире команда выдала очень яркий атакующий перформанс – 43 удара (12 в створ + несколько попаданий в каркас) и 4,55 ожидаемых голов за два тура. Впрочем, конвертировать их хотя бы в один гол датчанам не удалось даже с пенальти.

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Особенно мощно этот коллектив выглядел против Бельгии, доминируя на поле в течении большей части встречи, нанесли 15 выстрелов из пределов штрафной, 15 раз обыграли соперника на дриблинге и при этом ничего не позволили "красным дьяволам" до выхода де Брюйне. Тактически Каспер Юлманд громил Роберто Мартинеса, но все завершилось поражением со счетом 1:2. Финляндии же датчане проиграли с единственного удара по собственным воротам.

Как следствие, у сборной Дании ноль очков в турнирной таблице, однако команда еще может выйти в плей-офф со второго места. Для этого необходимо переиграть Россию – Финляндия же в параллельном матче должна проиграть Бельгии. У подопечных Стаса Черчесова расклад тоже простой – ничья гарантированно выводит россиян в 1/8 финала в условиях ничьи или поражения финнов.

Способна выполнить это задание Россия? Сомнительно. В матче против Суоми в предыдущем туре команда вообще не впечатлила, хотя тамошняя пресса считает, что все было, как минимум, нормально. Но что можно назвать нормальным? Пропущенный из минимального офсайда гол на первых минутах, несколько классных врываний финнов в штрафную с героическими подкатами Дивеева или провальный второй тайм, в котором подопечные Маркку Канервы возили российских медведей? Реально классными были только передачи и гол в исполнении Миранчука, а также верховая борьба Дзюбы. Всё.

Россия выглядит слишком медленной, серой и однообразной командой с откровенно слабыми защитниками, которым даже в РПЛ непросто. Впрочем, не стоит забывать, что Стас Черчесов три года назад остановил Испанию, выставив эталонный "автобус" – конечно, тогда российская сборная выглядела гораздо опытнее и интереснее фамилиями в обороне и на воротах, но факт остается фактом. Сломать этот автобус с наскока не получится. Датчанам придется пропотеть, если Семенов не придет на помощь.

Кадровая ситуация

В сборной Росии точно не сыграет Жирков, который, очевидно, уже завершил выступления на Евро-2020. Что касается других футболистов конкретики нет – Станислав Черчесов заявил, что тренировались все, но кто-то больше, а кто-то меньше. Наибольшие вопросы вызывает участие в матче Марио Фернандеса, которого вынесли на носилках по ходу игры с Финляндией.

У Дании по очевидным причинам не сможет сыграть Эриксен. Это – единственная кадровая потеря "красной гвардии" перед поединком против России.

Ориентировочные составы на матч Россия – Дания

Россия: Сафонов – Баринов, Дивеев, Джикия – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба

Дания: Шмейхель – Меле, Кьяер, Кристенсен, Васс – Дамсгор, Хёйберг, Дилэйни – Поульсен, Корнелиус, Брейтуэйт

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Дания – фаворит. В этом уверены и букмекеры, и тактические аналитики, и футбольные эксперты. В предыдущих двух турах подопечные Каспера Юлманда демонстрировали едва ли не самую сильную игру на Евро-2020, нанося по 20+ ударов и гоняя в хвост и в гриву саму Бельгию! Россияне же даже в матче против Финляндии слишком много позволяли у своих ворот, причем "Суоми" большинство своих опасных атак раскатали низом через проникающие передачи.

Дания играет дома, Дания демонстрирует чрезвычайно мощный футбол и Дании нужна только победа с как можно большим счетом. Россию же устроит ничья, поэтому команда не будет лезть вперед, пытаясь отзащищаться – вот только оборона у Станислава Черчесова очень невыразительная. Именно поэтому стоит ставить на победу "красной гвардии". Ничьи не будет.

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