Россия – Египет: Черчесов обещает остановить Салаха

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу ЧМ-2018 против Египта.

"Мы каждую команду изучаем, у всех есть игроки, на которых надо обращать внимание. В сборной Египта выделяется Салах, хотя мы не играем против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать.

Как мы остановим Салаха? Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать и сделаем это.

Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили, которую планировали. Сегодня добавили в работе со стандартами, так как не успели их сделать вчера. А так все готовятся.

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Египет играет в одном ключе. Где-то быстрее, где-то медленнее. Сегодня у нас будет занятие по теории, мы все изучим. У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время все обсудить", – цитирует Черчесова издание ТАСС.

Напомним, матч Россия – Египет состоится 19 июня, начало в 21:00.