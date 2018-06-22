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Россия – Египет: Черчесов обещает остановить Салаха

18 июня 16:37 237 Читати українською
Россия – Египет: Черчесов обещает остановить Салаха
Станислав Черчесов / Фото globallookpress

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу ЧМ-2018 против Египта.

"Мы каждую команду изучаем, у всех есть игроки, на которых надо обращать внимание. В сборной Египта выделяется Салах, хотя мы не играем против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать.

Как мы остановим Салаха? Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать и сделаем это.

Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили, которую планировали. Сегодня добавили в работе со стандартами, так как не успели их сделать вчера. А так все готовятся.

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Египет играет в одном ключе. Где-то быстрее, где-то медленнее. Сегодня у нас будет занятие по теории, мы все изучим. У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время все обсудить", – цитирует Черчесова издание ТАСС.

Напомним, матч Россия – Египет состоится 19 июня, начало в 21:00.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Чемпионат мира-2018 Россия - Египет Станислав Черчесов Станислав Черчесов Мохамед Салах Мохамед Салах
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