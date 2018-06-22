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Росія – Єгипет: Черчесов обіцяє зупинити Салаха

18 червня 16:37 1293 Читать на русском
Росія – Єгипет: Черчесов обіцяє зупинити Салаха
Станіслав Черчесов / Фото globallookpress

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов розповів про підготовку команди до матчу ЧС-2018 проти Єгипту.

"Ми кожну команду вивчаємо, у всіх є гравці, на яких треба звертати увагу. У збірної Єгипту виділяється Салах, хоча ми граємо не проти одного футболіста, а проти команди, але будемо все враховувати.

Як ми зупинимо Салаха? Я вірю в свою команду і своїх гравців. Відповідь проста: ми готові це зробити і зробимо це.

Підготовка йде за планом, ми всю роботу виконали, яку планували. Сьогодні додали в роботі зі стандартами, тому що не встигли їх зробити вчора. А так все готуються.

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Єгипет відіграє в одному ключі. Десь швидше, десь повільніше. Сьогодні у нас буде заняття з теорії, ми все вивчимо. У нас є свої гравці, в яких я не сумніваюся, тому є час все обговорити", – цитує Черчесова видання ТАСС.

Нагадаємо, матч Росія – Єгипет відбудеться 19 червня, початок о 21:00.

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Чемпіонат світу-2018 Росія - Єгипет Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Мохамед Салах Мохамед Салах
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