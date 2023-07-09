Звездный ветеран лично звонил Отавио с предложением перебраться в Саудовскую Аравию, утверждает A Bola.

Скандальный вингер Баварии может стать одноклубником Роналду – Джеррард зовет игрока к себе

Хавбек Порту является одним из близких товарищей Роналду в сборной Португалии. Ранее Криш пролоббировал назначение Луиша Каштру главным тренером Аль-Насра, а теперь хочет окружить себя земляками на поле. В контракте 28-летнего Отавио прописана специфическая клаусула – до 15 июля она составляет 31 млн фунтов, а после 47 млн.

Аль-Наср готов предложить хавбеку 12 млн фунтов в год, что в 5 раз больше, чем он сейчас получает в Порту. Впрочем, Отавио может выждать предложений от европейских топ-клубов.

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