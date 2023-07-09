Зірковий ветеран особисто телефонував півзахиснику Отавіо з пропозицією перебратися в Саудівську Аравією, стверджує A Bola.

Скандальний вінгер Баварії може стати одноклубником Роналду – Джеррард кличе гравця до себе

Хавбек Порту є одним з близьких товаришів Роналду у збірній Португалії. Раніше Кріш пролобіював призначення Луїша Каштру головним тренером Аль-Насра, а тепер хоче оточити себе земляками на полі. У контракті 28-річного Отавіо прописана специфічна клаусула – до 15 липня вона складає 31 млн фунтів, а після 47 млн.

Аль-Наср готовий запропонувати хавбеку 12 млн фунтів на рік, що в 5 разів більше, ніж він зараз отримує в Порту. Втім, Отавіо може почекати пропозицій від європейських топ-клубів.

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