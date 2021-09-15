Поражение от Янг Бойз (1:2) в первом туре Лиги чемпионов означает статистический кошмар для Манчестер Юнайтед.

Подопечные Сульшера спровоцировали сразу два исторических "проклятия" турнира, сообщил MisterChip.

Гол Роналду и сенсационное фиаско фаворита в видеообзоре матча Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов, если потерпела поражение в первом матче. Еще одна "черная метка" – первый забитый мяч в групповом этапе нового розыгрыша. Таким образом, Крштиану Роналду сделал МЮ медвежью услугу, когда открыл счет на 13-ой минуте матча.

Напомним, последний раз "красные дьяволы" выигрывали ЛЧ в сезоне 2007/08. Прошлый поход завершился для команды на стадии группового этапа.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью