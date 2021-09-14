Початок зустрічі склався для "червоних дияволів" цілком успішно. Кріштіану Роналду залишився без нагляду і "прошив" голкіпера з близької відстані. Втім, на 35-ій хвилині Ван-Біссака отримав пряму червону за грубий фол проти Мартінша.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті

Янг Бойз скористався кількісною перевагою вже по перерві. Спочатку Нгамалеу у фехтувальному стилі замкнув простріл з правого флангу, а на останніх секундах відбулась справжня драма з присмаком комедії. Хавбек Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард абсурдним пасом назад вивів Сібачо на рандеву з Де Хеа, і форвард Янг Бойз змусив партнерів божеволіти від щастя – сенсаційна перемога 2:1.