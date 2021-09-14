Гол Роналду і сенсаційне фіаско фаворита у відеоогляді матчу Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1
Янг Бойз дотиснув Манчестер Юнайтед у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Початок зустрічі склався для "червоних дияволів" цілком успішно. Кріштіану Роналду залишився без нагляду і "прошив" голкіпера з близької відстані. Втім, на 35-ій хвилині Ван-Біссака отримав пряму червону за грубий фол проти Мартінша.
Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті
Янг Бойз скористався кількісною перевагою вже по перерві. Спочатку Нгамалеу у фехтувальному стилі замкнув простріл з правого флангу, а на останніх секундах відбулась справжня драма з присмаком комедії. Хавбек Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард абсурдним пасом назад вивів Сібачо на рандеву з Де Хеа, і форвард Янг Бойз змусив партнерів божеволіти від щастя – сенсаційна перемога 2:1.