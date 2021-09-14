Начало встречи сложилось для "красных дьяволов" вполне успешно. Криштиану Роналду остался без присмотра и "прошил" голкипера с близкого расстояния. Впрочем, на 35-ой минуте Ван-Биссака получил прямую красную за грубый фол против Мартинша.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью

Янг Бойз воспользовался численным перевесом уже после перерыва. Сначала Нгамалеу в фехтовальном стиле замкнул прострел с правого фланга, а на последних секундах состоялась настоящая драма с привкусом комедии. Хавбек Манчестер Юнайтед Джесси Лингард абсурдным пасом назад вывел Сибачо на рандеву с Де Хеа, и форвард Янг Бойз заставил партнеров ликовать от счастья – сенсационная победа 2:1.