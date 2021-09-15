Поразка від Янг Бойз (1:2) у першому турі Ліги чемпіонів означає статистичне жахіття для Манчестер Юнайтед.

Підопічні Сульшера спровокували відразу два історичні "прокляття" турніру, повідомив MisterChip.

Гол Роналду і сенсаційне фіаско фаворита у відеоогляді матчу Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Жодна команда не вигравала Лігу чемпіонів, якщо зазнала поразки у першому матчі. Ще одна "чорна мітка" – перший забитий м'яч у груповому етапі нового розіграшу. Таким чином, Крштіану Роналду зробив МЮ ведмежу послугу, коли відкрив рахунок на 13-ій хвилині матчу.

Нагадаємо, востаннє "червоні дияволи" вигравали ЛЧ у сезоні 2007/08. Минулий похід завершився для команди на стадії групового етапу.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті