Роналду и Левандовски среди самых худших игроков ЧМ-2022? Результаты группового этапа от "Футбол 24"
20:03 - Читати українською
Криштиану Роналду продолжает провальный для себя сезон, а вот Роберта Левандовски не спасли даже два забитых гола на групповой стадии. Кто еще провалился на групповом этапе ЧМ-2022 – смотрите в обзоре "Футбол 24".
Групповой этап мундиаля в Катаре завершился еще на прошлой неделе, уже известны некоторые четвертьфиналисты. "Футбол 24" подвел промежуточные итоги катарского первенства мира, определив самые большие разочарования. В список попали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
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