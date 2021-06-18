Роналду больше не будет трогать бутылки с Coca-Cola – УЕФА отреагировал на бойкот звезд Евро-2020
Между пропагандой здорового образа жизни и спонсорскими контрактами УЕФА отдал предпочтение второму варианту.
"УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские соглашения являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского", – цитирует заявление пресс-службы УЕФА Reuters.
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Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola. Позже поступок Криша повторил хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, а звезда сборной Франции Погба убрал со стола бутылку пива Heineken.
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