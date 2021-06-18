"УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские соглашения являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского", – цитирует заявление пресс-службы УЕФА Reuters.

"Свяжитесь со мной": Ярмоленко на пресс-конференции затроллил выходки Роналду с Coca-Cola – видео разрывает сеть

Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola. Позже поступок Криша повторил хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, а звезда сборной Франции Погба убрал со стола бутылку пива Heineken.

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