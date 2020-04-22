Роберто Карлос объяснил, почему променял Интер на Реал – все решилось за 10 минут

Легендарный бразилец Роберто Карлос подробно рассказал, что произошло летом 1996-го.

"В Интере я играл на фланге. Проблема в том, что в первых семи матчах я забил семь голов. Меня начали ставить в атаку, и мне это очень не нравилось.

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Я поговорил с президентом клуба Массимо Моратти и объяснил, что не могу продолжать играть в атаке, так как через три месяца у меня Кубок Америки.

В тот же день за 10 минут у меня была встреча с президентом Реала Лоренсо Сансом. Мы разошлись и я перешел в Мадрид. В то время дела решались очень быстро", – цитирует Карлос A Bola.

Напомним, в июле 1996-го Роберто перебрался в Мадрид, где провел следующие 10 сезонов.

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