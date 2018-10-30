Рианчо получил 4 матча, чтобы удержаться во главе Спартака

Бывший тренер киевского Динамо Рауль Рианчо, который сейчас является исполняющим обязанности наставника Спартака, получил 4 матча для подтверждения своей профпригодности.

Руководство московского Спартака дало Раулю Рианчо 4 матча для того, чтобы полноценно стать главным тренером "красно-белых", сообщает Спорт Бизнес.

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"Рианчо после ничьей с Рейнджерс делал акцент на команде и игроках. Сегодня ему важно заслужить их доверие, а не руководства или журналистов.

Два года назад, когда Бердыев уже готовился подписывать контракт со Спартаком, опытные лидеры команды, вроде Дениса Глушакова, всерьез испугались. Они понимали,что у Бердыева есть свои игроки, которых он приведет на их место, и активно включились в поддержку Карреры, который не будет расчищать команду. Это сработало.

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Сейчас Рауль в тех же статусе и роли. Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в состав еще и поэтому. Сегодня тренеру Спартака нужна их поддержка и важно стать для них авторитетом, ведь именно они держат коллектив. Только сработавшись с лидерами у Рианчо есть шанс удержаться в Спартаке. По нашей информации, Раулю дали 4 матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться", – говорится в источнике.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Рианчо был помощником Сергея Реброва в киевском Динамо, а с 2016 по 2018 – Андрея Шевченко в сборной Украины.