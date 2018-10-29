Ріанчо отримав 4 матчі, щоб утриматись на чолі Спартака

Колишній тренер київського Динамо Рауль Ріанчо, який нині є виконувачем обов'язків наставника Спартака, отримав 4 матчі для підтвердження своєї профпридатності.

Керівництво московського Спартака дало Раулю Ріанчо 4 матчі для того, щоб повноцінно стати головним тренером "червоно-білих", повідомляє Спорт Бизнес.

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"Ріанчо після нічиєї з Рейнджерс робив акцент на команді і гравцях. Сьогодні йому важливо заслужити їхню довіру, а не керівництва або журналістів.

Два роки тому, коли Бердиєв вже готувався підписувати контракт зі Спартаком, досвідчені лідери команди, на кшталт Дениса Глушакова, всерйоз злякалися. Вони розуміли, що у Бердиєва є свої гравці, яких він приведе на їхнє місце, і активно включилися в підтримку Каррери, який не буде розчищати команду. Це спрацювало.

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Зараз Рауль у тому самому статусі і ролі. Глушаков і Андрій Єщенко повернулися до складу ще й тому. Сьогодні тренеру Спартака потрібна їхня підтримка і важливо стати для них авторитетом, адже саме вони тримають колектив. Тільки спрацювавшись з лідерами у Ріанчо є шанс утриматися в Спартаку. За нашою інформацією, Раулю дали 4 матчі, щоб проявити себе в клубі і утриматися", – йдеться в джерелі.

Нагадаємо, з 2014 по 2016 роки Ріанчо був помічником Сергія Реброва в київському Динамо, а з 2016 по 2018 – Андрія Шевченка в збірній України.