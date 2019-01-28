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Реус Депортиу дисквалифицирован из профессиональных турниров на 3 года – он соревнуется с клубами украинцев в Сегунде

28 января 19:03 153 Читати українською
Реус Депортиу дисквалифицирован из профессиональных турниров на 3 года – он соревнуется с клубами украинцев в Сегунде
Реус Депортиу / Marca

Из-за долгов перед игроками клуб Сегунды Реус Депортиу исключен из профессиональных соревнований на длительный срок.

Каталонский клуб отстранен от соревнований на 3 года, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

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Причиной дисквалификации Реус Депортиу стали серьезные долги перед игроками. Также клуб оштрафовали на 250 тысяч евро. В течение ближайших 15 дней "Механический фундук" (прозвище команды) может подать апелляцию.

Недавно Реус Депортиу был приобретен американскими инвесторами, которые пообещали построить современный стадион на 18 тысяч мест.

Реус Депортиу сезон 2018/19 проводит в Сегунде, где соревнуется, в частности, с клубами украинских легионеров – Малагой, Альбасете и Луго. В активе клуба 21 очко и 20-е место в турнирной таблице. В своей истории Реус ни разу не играл в Примере.

Теги
Испания Сегунда Реус Депортиу Реус Депортиу Ла Лига
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