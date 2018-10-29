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Ренн – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

25 октября 15:07 6092 Читати українською
Ренн – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
Ренн – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы 25.10.2018

Киевское Динамо сыграет против французского Ренна на выезде в матче группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 3-го тура в группе К Лиги Европы Ренн – Динамо состоится 25 октября на стадионе Роазон Парк в Ренне. Начало встречи – в 22:00.

Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Матч Ренн – Динамо смотреть онлайн в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:50. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что после двух сыгранных туров неожиданным лидером группы является казахская Астана (4 очка). В то же время Ренн идет вторым (3 зачетных балла), Динамо – на третьем месте (2 пункта).

Ренн – все про клуб одного з найбагатших футбольних мільярдерів, що шокував ПСЖ і зіграє проти Динамо в Лізі Європи

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Ренн Ренн Лига Европы Ренн - Динамо Киев
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