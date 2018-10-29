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Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

25 октября 08:00 777 Читати українською
Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы
Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Ренн принимает Динамо в рамках 3-го тура Лиги Европы. Анонс и прогноз поединка читайте на Футбол 24.

Ренн – Динамо

25 октября, 22:00, Ренн, "Роазон Парк"

Главный арбитр: Томаш Богнар (Венгрия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Нынешний евросезон у Украины не заладился, ведь до последних дней октября наши команды так и не одержали ни одной победы в своих группах. Если с Шахтером и Ворсклой это можно понять, то результаты Динамо в матчах против Астаны и Яблонца пониманию не поддаются. Перед стартом турнира именно эти поединки считались для киевлян трамплином перед непростой спаркой с Ренном, но теперь от противостояния с французами будут зависеть дальнейшие перспективы на выход в плей-офф. Правда, соперника это также касается – Ренн набрал аж на одно очко больше, и то лишь благодаря голу Яблонцу в компенсированное время. Словом, нас ожидает очень интересный матч.

Ренн – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Форвардом Ренна Исмаилом Сарром интересуются Челси, Арсенал и Тоттенхем

Форвардом Ренна Исмаилом Сарром интересуются Челси, Арсенал и Тоттенхем

Ренн перед первым туром считался главным конкурентом Динамо за первое место, но реальность оказалась иной – после победы над французами лидерство захватила Астана. Неубедительность "красно-чёрных" ярко демонстрируется результатами в Лиге 1 – только три победы, 11-е место и два сухих матча. В последних шести поединках бретонцы трижды проиграли и дважды сыграли вничью, сумев переиграть только кризисный Монако, однако радоваться динамовцам рано – Ренн остаётся достаточно быстрым и агрессивным коллективом, общая стоимость которого вдвое превышает стоимость состава "бело-синих". Особенно внимательным нужно быть с форвардом Исмаилом Сарром, за которым следят лондонские суперклубы, и Хатемом Бен Арфой, который, по слухам, летом мог перебраться в Киев.

Соперник Динамо в Лиге Европы Ренн может уволить главного тренера ещё до матча против киевлян

Динамо остается в гонке за чемпионство и еврокубковую весну

Динамо остается в гонке за чемпионство и еврокубковую весну

Проблемы Динамо хорошо известны: отсутствие забивного форварда, слабый креатив от центрхавов и неубедительная игра в обороне. Первую проблему Александр Хацкевич пытается решить в течение всего сезона, однако Русин и Супряга доверия в Европе пока не заслужили, а Вербич, неожиданно там заигравший, взял да и травмировался. Другие проблемы исправить труднее, ведь неясно даже, кто больше в них виноват – Александр Хацкевич со своими не всегда очевидными кадровыми решениями и слабым управлением матчем, или исполнители, которые отчасти ошибаются, словно дети при первой ходьбе. Тем не менее, при всех проблемах Динамо удается демонстрировать более убедительные результаты, чем Ренн: в чемпионате отставание от Шахтера уменьшилось до двух очков, а в Лиге Европы киевляне отстают от французов лишь на два. Всё в руках и ногах "бело-синих" – нужно лишь брать своё.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Ренн и Динамо никогда не встречались между собой. Сегодня – их первый очный официальный матч.

2. Ренн трижды встречался с украинскими командами, проиграв дважды. На групповом этапе Кубка УЕФА 2005/06 он потерпел поражение от Шахтера (0:1), а в Кубке Интертото обменялся с Таврией победами с аналогичным счётом.

3. Динамо не слишком уверенно играет против французских команд. В 14 матчах киевляне добыли лишь три победы, столько же раз сыграв вничью и восемь раз потерпев поражение. Общий счёт противостояния – 14:20 в пользу французов.

4. Украинские команды имеют ужасную статистику встреч с французскими. В 52 матчах французы побеждали 25 раз, а ещё 15 матчей свели вничью, в то время как наши клубы выиграли только 12 раз. Общий счет противостояния – 41:69 в пользу Лиги 1.

5. Состав Ренна вдвое превосходит по своей стоимости динамовский. По данным Transfermarkt, общая цена на футболистов Ренна составляет €124,7 млн, а на игроков киевлян – лишь €66,8 млн.

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Кадровая ситуация

Ренну точно не смогут помочь травмированные Рафик Гитан, Ромен Данзе и Людовик Баал, но эти потери не являются тяжёлыми – на трёх эти исполнители в текущем сезоне наиграли аж девять матчей. Более важной может стать потеря главных звёзд командыИсмаила Сарра и Хатема Бен Арфа, которые получили повреждения в последнем матче против Сент-Этьенна. Их участие в поединке с киевлянами находится под огромным вопросом, но Бен Арфа, вероятно, выйдет на поле.

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Участие Бен Арфа в матче против Динамо находится под вопросом

Участие Бен Арфа в матче против Динамо находится под вопросом

Динамо сих пор остается без Артёма Беседина, который отправился на две недели в Сербию залечивать травму ахилла. Кроме того, во Францию ​​не полетели форвард Назарий Русин, защитник Артём Шабанов и полузащитник Витор Буэно. Зато "бело-синим" вновь сможет помочь Беньямин Вербич, который залечил своё повреждение и готов выйти на поле "Роажон Парк" с первых минут. Дисквалифицированных в составе киевлян, как и в составе Ренна, нет.

Ориентировочные составы на матч Ренн – Динамо

Ренн: Диалло – Траоре, Мешер, Сильва, Бенсебаини – Андре, Гренье, Буриго – Сибатшу, Бен Арфа, Ньянг.

Динамо: Бойко – Кендёра, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Шепелев, Вербич – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды имеют ряд игровых проблем, но, в целом, они соответствуют уровню друг друга. Ренн однозначно преобладает в атакующем плане, имея ряд интересных и быстрых исполнителей. Даже без упоминаний о Сарре и Бен Арфа "красно-чёрные" могут похвастаться рядом перспективных игроков, о покупке которых Динамо может только мечтать – например, о центральным хавбеком Бенджамином Буриго, который в прошлом сезоне оформил 12+7 по системе гол+пас, или талантливым экс-форвардом Милана Мбайе Ньянг. Впрочем, в текущем сезоне лидеры Ренна выглядят не так убедительно, а об игре в обороне вообще лучше молчать – за весь сезон команда не пропустила только в двух матчах.

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Динамо не превосходит над Ренн по основным игровым показателям

Динамо не превосходит над Ренн по основным игровым показателям

Динамо по именам также не такое уж и посредственное, а линия обороны и вовсе выглядит прекрасно, но после перфоменса с Яблонцем во всё это верится так себе. Подопечные Александра Хацкевича традиционно довольно бледно выглядят в атаке, но главная проблема этой команды кроется в её, казалось бы, сильной стороне – в защите. Киевляне крайне уязвимы при быстрых контратаках и слабы на подборах. Ничейные мячи, как правило, проигрываются, хотя свести поединок к позиционному болоту команде всё ещё удаётся. Это неплохое развитие событий, но оно приносит результат только при наличии удачной контригры. Без неё во Франции "бело-синим" гарантировано поражение.

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Таким образом, имеем два неубедительных и не похожих друг на друга коллектива. Французы на бумаге всё же фавориты, но навязать свой футбол сопернику и безошибочно играть позади все 90 минут подопечные Лямуши сегодня не могут – как и подопечные Хацкевича. Именно поэтому в битве двух йокодзун очень вероятна результативная ничья.

Михаил Юхименко, Футбол 24.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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