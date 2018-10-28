Ренн – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Київське Динамо зіграє проти французького Ренна на виїзді в матчі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 3-го туру в групі К Ліги Європи Ренн – Динамо відбудеться 25 жовтня на стадіоні Роазон Парк у Ренні. Початок зустрічі – о 22:00.

Ренн – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Матч Ренн – Динамо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:50. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що після двох зіграних турів несподіваним лідером групи є казахська Астана (4 очки). Натомість Ренн іде другим (3 залікові бали), Динамо – на третьому місці (2 очки).

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