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Ренн – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

25 жовтня 15:06 2939 Читать на русском
Ренн – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи
Ренн – Динамо: де дивитись онлайн матч Ліги Європи 25.10.2018

Київське Динамо зіграє проти французького Ренна на виїзді в матчі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 3-го туру в групі К Ліги Європи Ренн – Динамо відбудеться 25 жовтня на стадіоні Роазон Парк у Ренні. Початок зустрічі – о 22:00.

Ренн – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Матч Ренн – Динамо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:50. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що після двох зіграних турів несподіваним лідером групи є казахська Астана (4 очки). Натомість Ренн іде другим (3 залікові бали), Динамо – на третьому місці (2 очки).

Ренн – все про клуб одного з найбагатших футбольних мільярдерів, що шокував ПСЖ і зіграє проти Динамо в Лізі Європи

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Динамо Динамо Ренн Ренн Ліга Європи Ренн - Динамо
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